Зарплата 40 тис. і бронювання: чому українські компанії не можуть знайти кадри?

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Одні не можуть знайти роботу, інші — працівника. Унікальна ситуація: на тлі безробіття — неймовірний кадровий голод. Рекрутери не заповнюють навіть робочі місця з бронюванням! За даними Міністерства економіки, брак людей відчувають орієнтовно 75% українських компаній. Нині кількість вакансій майже удвічі перевищує кількість офіційно зареєстрованих безробітних. Чому ж очікування кандидатів та запити роботодавців не збігаються? Кореспондентка ТСН Валентина Доброта з'ясувала, що насправді коїться на ринку праці.