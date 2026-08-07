Заступник Драпатого й Умєров у розвідці! Найгучніші призначення тижня!

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Нові-старі обличчя в ключових державних структурах України. Цього тижня офіційно призначили секретаря РНБО — ним став ексочільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко. Його попередник Рустем Умєров обійняв посаду керівника СБУ. А заступником головнокомандувача Михайла Драпатого став Герой України, бригадний генерал Сергій Собко. На чому мають зосередитися новопризначенці — Олена Мацюцька розкаже докладніше.