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ТСН у соціальних мережах

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Кількість переглядів
14

Заступник Драпатого й Умєров у розвідці! Найгучніші призначення тижня!

Заступник Драпатого й Умєров у розвідці! Найгучніші призначення тижня!

Заступник Драпатого й Умєров у розвідці! Найгучніші призначення тижня!

Нові-старі обличчя в ключових державних структурах України. Цього тижня офіційно призначили секретаря РНБО — ним став ексочільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко. Його попередник Рустем Умєров обійняв посаду керівника СБУ. А заступником головнокомандувача Михайла Драпатого став Герой України, бригадний генерал Сергій Собко. На чому мають зосередитися новопризначенці — Олена Мацюцька розкаже докладніше.  

Дата публікації
Кількість переглядів
14

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