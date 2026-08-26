ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
10

Засуджена за донати на ЗСУ 70-річна українка заспівала в залі «Рідна мати моя»

Засуджена за донати на ЗСУ 70-річна українка заспівала в залі «Рідна мати моя»

Засуджена за донати на ЗСУ 70-річна українка заспівала в залі «Рідна мати моя»

Підконтрольний Росії «суд» залишив у силі вирок 70-річній жительці окупованого Токмака Світлані Лой — 15 років колонії за донати ЗСУ у розмірі близько 63 420 руб. Апеляцію розглядали в закритому режимі, а перед оголошенням рішення жінка заспівала «Пісню про рушник». Окупанти також звинуватили її в «антиросійських поглядах», збереженні українського громадянства та пенсії попри наявність російського паспорта, отриманого у грудні 2023 року.  

Дата публікації
Кількість переглядів
10

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie