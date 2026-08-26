Засуджена за донати на ЗСУ 70-річна українка заспівала в залі «Рідна мати моя»

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Підконтрольний Росії «суд» залишив у силі вирок 70-річній жительці окупованого Токмака Світлані Лой — 15 років колонії за донати ЗСУ у розмірі близько 63 420 руб. Апеляцію розглядали в закритому режимі, а перед оголошенням рішення жінка заспівала «Пісню про рушник». Окупанти також звинуватили її в «антиросійських поглядах», збереженні українського громадянства та пенсії попри наявність російського паспорта, отриманого у грудні 2023 року.