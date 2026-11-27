Зброя, атом та акумулятори майбутнього: таємні розробки НАН України, які змінюють хід війни

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Національній академії наук України – 108 років! Сьогодні це 103 наукові установи, чиї відкриття щодня захищають та тримають Україну, хоча більшість українців про це навіть не здогадуються. Коли росіяни знищили «Азовсталь» та окупували Каховку, залізниця опинилася під загрозою паралічу через неможливість поєднати рейки різних іноземних сплавів – проте фахівці з електрозварювання вирішили проблему за лічені години просто в лабораторіях. Вчені адаптують пальне та захист для атомних реакторів без російських комплектувальних, створюють унікальні матеріали для бронетехніки, авіації, систем РЕБ і ракетного озброєння, а також проєктують негорючі твердотільні акумулятори майбутнього та технології видобутку літію з переробки. Водночас окупанти завдали ударів по понад 300 об'єктах інфраструктури НАН, включно з прямою атакою дрона по будівлі президії. Як українська наука здійснює справжні подвиги під ударами ракет і дронів – дивіться у сюжеті журналіста ТСН Олександра Романюка.