Збирають обличчя з нуля! Американські хірурги шоковані від поранень українців | Іванка Небор

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В Україні тривають унікальні операції, які вражають навіть світових медичних світил. Найкращі хірурги США та України в рамках місії «Face to Face» буквально по шматочках відновлюють обличчя військовим та цивільним після найтяжчих мінно-вибухових поранень. В ексклюзивному інтерв'ю ведучому ТСН Святославу Гринчуку засновниця «INgenius» та координаторка місії Іванка Небор розкриває шокуючі подробиці роботи лікарів: із якими травмами їм доводиться стикатися вперше в історії медицини, як новітні технології повертають бійцям втрачену зовнішність і нормальне життя та чому цей досвід змінює світову хірургію назавжди.