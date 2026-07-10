Зеленський “дотиснув” Трампа?! Що на саміті НАТО змінило хід історії?!

Реклама

Україна стала сильнішою. Так президент Зеленський підсумував зустрічі на полях саміту НАТО, який відбувся в Анкарі цього тижня. Дональд Трамп назвав його «дуже успішним» і заявив, що на ньому було продемонстровано велику єдність союзників. Про саміт, який, на думку американського президента, зміцнив НАТО, говоримо зі спеціальною кореспонденткою ТСН Ольгою Кошеленко. Вона працювала в Анкарі, зараз вже повернулася у Вашингтон і поговоримо з нею про підсумки і домовленості у Туреччині.