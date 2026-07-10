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ТСН у соціальних мережах

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Зеленський “дотиснув” Трампа?! Що на саміті НАТО змінило хід історії?!

Зеленський “дотиснув” Трампа?! Що на саміті НАТО змінило хід історії?!

Зеленський “дотиснув” Трампа?! Що на саміті НАТО змінило хід історії?!

Україна стала сильнішою. Так президент Зеленський підсумував зустрічі на полях саміту НАТО, який відбувся в Анкарі цього тижня. Дональд Трамп назвав його «дуже успішним» і заявив, що на ньому було продемонстровано велику єдність союзників. Про саміт, який, на думку американського президента, зміцнив НАТО, говоримо зі спеціальною кореспонденткою ТСН Ольгою Кошеленко. Вона працювала в Анкарі, зараз вже повернулася у Вашингтон і поговоримо з нею про підсумки і домовленості  у Туреччині.  

Дата публікації
Кількість переглядів
21

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