Зеленський і Мадяр домовилися! А ЄС не пустить росіян до Європи!

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Потужний день для зовнішньої політики: історичний перший візит премʼєр-міністра Угорщини Петера Мадяра до України та оголошення деталей нового, 22-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії! На Закарпатті Володимир Зеленський та Петер Мадяр разом вшанували памʼять загиблих воїнів в Ужгороді й заявили про врегулювання одразу десяти суперечливих питань. Водночас у Брюсселі Єврокомісія презентувала безпрецедентні обмеження: росіянам, які воювали проти України, повністю заборонять в’їзд до ЄС, від SWIFT відріжуть ще близько 60 банків, а європейському бізнесу перекриють обслуговування російських НПЗ. Подробиці перемовин на Закарпатті від кореспондентки ТСН Олени Чернякової та деталі рішень Євросоюзу з Брюсселя від Зоряни Степаненко ("Радіо Свобода") дивіться просто зараз!