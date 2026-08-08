Зеленський. Інтерв' ю. Про три кільця ППО Москви, власну балістику України та "сюрпризи" для РФ

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У великому інтерв’ю журналістці ТСН Олені Черняковій президент України Володимир Зеленський розкриває деталі стратегічних партнерств та військових розробок, які змінюють хід війни. Ви дізнаєтесь про результати тривалих перемовин із сербським лідером Александром Вучичем, перспективи створення української балістичної ракети та реальний стан захисту Москви трьома кільцями ППО. Президент також аналізує загрозу залучення військ КНДР, ефективність ударів по російській логістиці та залаштунки американських ліцензій на виробництво зброї, що мають покласти край бюрократії у питаннях оборони.