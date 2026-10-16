“Зеленський — не та людина, а Крим омиває океан”: Трамп видав нову порцію заяв

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Нові скандальні заяви про нашу державу зробив президент США. Дональд Трамп дав інтерв'ю американському телеканалу «Ньюзмакс», де розкритикував президента Зеленського і заплутався в географії Криму. Зокрема, Трамп заявив, що президент України — «не та людина», з якою Америці варто мати справу, оскільки він нібито не хоче домовлятися про завершення війни. Також республіканець розкритикував удари по російських НПЗ, додав, що «не є великим прихильником Зеленського», та зазначив, що з президентом України складніше мати справу, ніж із Путіним. Крім того, Трамп згадав свого попередника Обаму та розкритикував те, як за його каденції наша держава втратила Крим. Півострів, який, на думку Трампа, з чотирьох боків омивається океаном, президент США назвав «найціннішою частиною України», фактично на камери підтвердивши, що Крим — український. Попри скандальні заяви, Трамп знову висловив упевненість, що війна «має закінчитися незабаром». Тим часом Володимир Зеленський сьогодні розповідає лідерам ЄС, як тримається нині Україна – в умовах фактично цілодобових обстрілів. Її військові й фінансові потреби, а також – взаємини зі США з огляду на їхнє нове загострення – сьогодні обговорюють на саміті в Брюсселі. Детальніше про те, чого від нього очікувати, – кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко.