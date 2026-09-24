Зеленський ошелешив просто з трибуни ООН! Ексклюзивні подробиці з Нью-Йорка

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60% російських балістичних ракет над Україною цієї ночі — збито. Про це розповів у Нью-Йорку Володимир Зеленський після розмови з головнокомандувачем Михайлом Драпатим. Це позитивний результат, сказав президент, бо були дні, коли протибалістичних ракет для перехоплення не було взагалі. Купувати їх доводиться поштучно — по дві-три одиниці, а домовленості відбуваються лише на рівні лідерів країн. Під час Генеральної асамблеї ООН вдалося домовитися про придбання ще одного пакета ракет для «Петріотів». Утім, ані країни, ані кількості Зеленський не назвав. Найбільше допомогти в цьому питанні можуть Сполучені Штати. До теми протибалістики він повертався в розмові з Дональдом Трампом під час їхньої зустрічі у вівторок неодноразово, розповів президент. Паралельно обговорюють можливість енергетичного перемир'я з росіянами — посередниками виступають США. Але якщо Росія завдаватиме ударів по енергетичних об'єктах України цієї зими — ми будемо бити у відповідь. Про це Зеленський заявив сьогодні з трибуни Генасамблеї ООН: генерал Мороз може несподівано для росіян перейти на бік того, хто захищається. Власна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко — далі з подробицями з Нью-Йорка.