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ТСН у соціальних мережах

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Зеленський про 1 вересня: "Тривога зараз! Рускі просто кончені зовсім ! 1 вересня, діти!"

Зеленський про 1 вересня: "Тривога зараз! Рускі просто кончені зовсім ! 1 вересня, діти!"

Зеленський про 1 вересня: "Тривога зараз! Рускі просто кончені зовсім ! 1 вересня, діти!"

Новий навчальний рік в Україні стартував у надзвичайних умовах: під звуки повітряних тривог, у підземних школах та метро. У Запоріжжі діти вперше сіли за парти у новозбудованих укриттях, тоді як у Сумах та Харкові свято знань перенесли у безпечні сховища через постійну загрозу обстрілів. Як війна змінює українську освіту та чому, попри КАБи та дрони, тисячі дітей обрали очне навчання – дивіться у репортажі кореспондентки ТСН Дар'ї Назарової. А от у Сумах дзвоник лунав на тлі повітряної тривоги. Останні місяці там почастішали дронові нальоти росіян. Більше розкаже кореспондентка ТСН Оксана Солодовник, вона і свою доньку відводила сьогодні до школи і знає про ситуацію більше. А ось до ліцею на Київщині завітав президент Володимир Зеленський. Він привітав школярів та вчителів із початком нового навчального року.  

Дата публікації
Кількість переглядів
27

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