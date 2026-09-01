Зеленський про 1 вересня: "Тривога зараз! Рускі просто кончені зовсім ! 1 вересня, діти!"

Реклама

Новий навчальний рік в Україні стартував у надзвичайних умовах: під звуки повітряних тривог, у підземних школах та метро. У Запоріжжі діти вперше сіли за парти у новозбудованих укриттях, тоді як у Сумах та Харкові свято знань перенесли у безпечні сховища через постійну загрозу обстрілів. Як війна змінює українську освіту та чому, попри КАБи та дрони, тисячі дітей обрали очне навчання – дивіться у репортажі кореспондентки ТСН Дар'ї Назарової. А от у Сумах дзвоник лунав на тлі повітряної тривоги. Останні місяці там почастішали дронові нальоти росіян. Більше розкаже кореспондентка ТСН Оксана Солодовник, вона і свою доньку відводила сьогодні до школи і знає про ситуацію більше. А ось до ліцею на Київщині завітав президент Володимир Зеленський. Він привітав школярів та вчителів із початком нового навчального року.