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ТСН у соціальних мережах

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Зеленський прилетів до Осло на переговори з представниками Трампа та лідерами Північної Європи

Зеленський прилетів до Осло на переговори з представниками Трампа та лідерами Північної Європи

Зеленський прилетів до Осло на переговори з представниками Трампа та лідерами Північної Європи

Президент України Володимир Зеленський разом із переговорною групою 20 жовтня прибув до Осло. У програмі візиту — зустрічі з королем Гоконом, прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, президентом Фінляндії Александром Стуббом, а о 17:00 — переговори зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом та зятем американського президента Джаредом Кушнером. Головна тема перемовин — план закінчення війни, який Віткофф згодом передасть до Москви, а також двосторонні відносини та військові питання. Разом із Зеленським прибула українська делегація у складі Кирила Буданова, Сергія Кислиці, Рустема Умєрова, Давида Арахамії, Павла Паліси та Ігоря Жовкви.

Дата публікації
Кількість переглядів
26

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