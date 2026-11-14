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ТСН у соціальних мережах

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Відео
Кількість переглядів
24

Зеленський терміново зібрав журналістів! Вихід з Донбасу в обмін на НАТО?! Перші деталі!

Зеленський терміново зібрав журналістів! Вихід з Донбасу в обмін на НАТО?! Перші деталі!

Зеленський терміново зібрав журналістів! Вихід з Донбасу в обмін на НАТО?! Перші деталі!

Що може примусити Путіна до миру, які подробиці переговорного процесу вже відомі, що відбувається зі «Starlink» на фронті та чи є фігурантами справи «Карфаген» посадовці, чиї імена звучать на плівках — про все це на закритій зустрічі з журналістами говорив президент Володимир Зеленський. На цьому спілкуванні формату «off the record» побувала кореспондентка ТСН Олена Чернякова — у неї й розпитаємо про головні акценти розмови.

Дата публікації
Кількість переглядів
24

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