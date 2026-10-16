Зеленський у Брюсселі оголосив ціну війни! Чи дасть Європа мільярди на тлі тиску Трампа?

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Володимир Зеленський взяв участь у саміті ЄС у Брюсселі на тлі нової хвилі заяв із Вашингтона та критики з боку Дональда Трампа. Президент України відкрито назвав лідерам Євросоюзу колосальну ціну війни на наступний рік та озвучив суму, якої критично бракує на закупівлю зброї та перехоплювачів ППО для проходження зими. Чи готова Європа самостійно закрити потреби України, яку відповідь Брюссель дав на спроби США піти на поступки Москві та що Зеленський сказав про удари по російських нафтобазах? Окрім цього, дивіться про сенсаційну зустріч із лідером Угорщини Петером Мадяром і термінові євроінтеграційні закони, ухвалені Верховною Радою заради розблокування десятків мільярдів допомоги.