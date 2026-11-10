Зеленський у Данії: майже 650 млн євро на зброю та термінова зустріч лідерів Півночі

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Новини з Копенгагена! Президент України Володимир Зеленський здійснює візит до Данії. Головний підсумок перших годин переговорів – виділення нового масштабного пакета оборонної допомоги на майже 650 мільйонів євро, а також окремого фінансування на відновлення енергетики Херсонщини. Просто в ці хвилини триває закрита зустріч глави держави у форматі робочої вечері одразу з п'ятьма лідерами Північної Європи: прем'єр-міністрами Данії, Норвегії, Швеції, Ісландії та Фінляндії. Які стратегічні рішення для фронту, посилення ППО та захисту європейської безпеки готують союзники? Наживо з Копенгагена всі подробиці та заяви Метте Фредеріксен розповідає в ТСН кореспондентка ICTV Вероніка Бойко.