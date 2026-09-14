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ТСН у соціальних мережах

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Зеленський відсторонив генпрокурора! Скандал між Кравченком і НАБУ розгорівся на всю країну

Зеленський відсторонив генпрокурора! Скандал між Кравченком і НАБУ розгорівся на всю країну

Зеленський відсторонив генпрокурора! Скандал між Кравченком і НАБУ розгорівся на всю країну

Справжній прокурорський бойовик сколихнув усю країну: генеральний прокурор Руслан Кравченко вранці шокував заявою про оголошення підозри директору НАБУ Семену Кривоносу, закинувши йому справи багаторічної давнини, фіктивне усиновлення та хабарництво. Ба більше – Кравченко заявив про політичний тиск з боку президента та керівництва САП, після чого підтвердив свій виїзд до Парижа. Відповідь Банкової та антикорупціонерів була блискавичною: Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення генпрокурора та закликав Верховну Раду до його звільнення, а в НАБУ та САП назвали закиди "телеграм-підозрами" і спробою помсти за гучне розслідування "Карфаген" щодо кришування колцентрів. Усі деталі безпрецедентного протистояння силовиків дивіться у сюжеті Дмитра Фурдака для ТСН.

Дата публікації
Кількість переглядів
27

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