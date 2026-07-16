Зеленський змінив уряд саме зараз на цих людей! Що відбувається?

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Повне перезавантаження української влади. Верховна Рада призначила новий склад Кабінету Міністрів на чолі з Сергієм Корецьким. Дізнайтеся, хто став новими міністрами, які пріоритети поставив президент Зеленський перед урядом напередодні зими та як на ці зміни відреагував Захід. Також у центрі уваги — гучний публічний конфлікт між Михайлом Федоровим та Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським: звинувачення в інтригах, саботажі та ультиматуми.