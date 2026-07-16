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ТСН у соціальних мережах

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Відео
Кількість переглядів
168

Зеленський змінив уряд саме зараз на цих людей! Що відбувається?

Зеленський змінив уряд саме зараз на цих людей! Що відбувається?

Зеленський змінив уряд саме зараз на цих людей! Що відбувається?

Повне перезавантаження української влади. Верховна Рада призначила новий склад Кабінету Міністрів на чолі з Сергієм Корецьким. Дізнайтеся, хто став новими міністрами, які пріоритети поставив президент Зеленський перед урядом напередодні зими та як на ці зміни відреагував Захід. Також у центрі уваги — гучний публічний конфлікт між Михайлом Федоровим та Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським: звинувачення в інтригах, саботажі та ультиматуми.

Дата публікації
Кількість переглядів
168

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