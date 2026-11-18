Землетрус у Румунії: поштовхи відчули і в інших країнах – відео

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У Румунії у ніч проти 18 листопада стався потужний землетрус магнітудою близько 6,5 із заляганням осередку на глибині близько 120 км у сейсмоактивному районі Вранча. Поштовхи зафіксували о 2:48 ночі за місцевим часом. У Румунії є двоє постраждалих через падіння меблів та травмування дверима під час евакуації, а також кілька звернень через панічні атаки. В Україні поштовхи відчули мешканці Київської, Одеської, Полтавської, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської та Дніпропетровської областей — це найпотужніший землетрус тут від 1977 року. Коливання також зафіксували в Молдові, Болгарії, Туреччині, Сербії, Албанії, Північній Македонії, Боснії і Герцеговині та Угорщині. В соцмережах публікували кадри поштовхів.