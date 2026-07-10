Зі смертельоною травмою 4-й рік у полоні! Донька азовця благає витягнути тата з пекла!

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Російський полон вбиває українських захисників. Наші спецслужби та правозахисники вже знають про кілька десятків випадків, коли російські тюремники забивали полонених до смерті. Але є випадки, коли полон убиває повільно — зокрема, через бездіяльність російських медиків. Далі в ТСН — історія азовця Дениса Дорохіна. В російських буцегарнях його, пораненого, утримують уже понад чотири роки. У полон він потрапив із частковою травматичною ампутацією правої руки. І зараз ця травма може стати для нього смертельною. Про це донька бійця розповіла кореспондентці ТСН Мар'яні Бухан.