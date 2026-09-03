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ТСН у соціальних мережах

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Відео
Кількість переглядів
18

Зіграла на вцілілому 130-річному роялі у розбитій вітальні! Як родина з Київщини пережила атаку

Зіграла на вцілілому 130-річному роялі у розбитій вітальні! Як родина з Київщини пережила атаку

Зіграла на вцілілому 130-річному роялі у розбитій вітальні! Як родина з Київщини пережила атаку

Якщо вижила душа, тіло - відновиться! Днями соцмережі просто підірвало відео, де жінка у повністю розбитій кімнаті грає на роялі українську пісню "ніч яка місячна". Все це відбувається у селищі Мила, де в ніч проти 30-го серпня - стався приліт з подальшою детонацією. Тоді загинули 38 людей, ще 52-є зазнали травм та поранення. Півторахвилинний запис зібрав - мільйони переглядів, в коментарях люди писали, що цей вцілілий рояль на тлі руїн - це символ нашої стійкості. Наша Неллі Ковальська - познайомилася з пані Тетяною, власницею рояля. Чому цей інструмент господарі називають - душею дому? Дивіться в ТСН!

Дата публікації
Кількість переглядів
18

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