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ТСН у соціальних мережах

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44

Зім’яло, наче бляшанку: безпілотник ударив просто в дорогу з авто в Дніпрі, є жертви

Зім’яло, наче бляшанку: безпілотник ударив просто в дорогу з авто в Дніпрі, є жертви

Зім’яло, наче бляшанку: безпілотник ударив просто в дорогу з авто в Дніпрі, є жертви

Дніпро від самого ранку перебуває під масованою ворожою атакою. Під час години пік безпілотник ударив просто в жваве шосе посеред потоку машин: автомобілі спалахнули, деякі зім'яло вщент. Загинула жінка, понад десять людей поранено, серед постраждалих – підліток. Також під ударами опинилися міські підприємства, де спалахнули масштабні пожежі. Що розповідають водії, які дивом вибралися з палаючих автівок, та в якому стані поранені – дивіться у репортажі журналістки ТСН Ольги Павловської.

Дата публікації
Кількість переглядів
44

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