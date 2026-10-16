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ТСН у соціальних мережах

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5

Зірки "Голосу країни" у "Дизель-шоу": чим дивуватимуть у новому шоу

Зірки "Голосу країни" у "Дизель-шоу": чим дивуватимуть у новому шоу

Зірки "Голосу країни" у "Дизель-шоу": чим дивуватимуть у новому шоу

Абсолютно нова програма, оновлений склад і гумор, який підказує саме життя! "Дизель-шоу" повертається з грандіозною прем’єрою: перші аншлагові концерти вже прогриміли в Києві, а попереду – масштабний тур містами України. Знімальна група ТСН зазирнула за лаштунки за лічені хвилини до виходу артистів на сцену. Як актори долають хвилювання, хто з випускників "Голосу країни" неочікувано заспівав разом із гумористами та які гострі жарти – від сімейних кумедних історій до військової тематики – підготував колектив цього разу? Про закулісні таємниці, нові ролі, благодійну місію та сюрпризи прем'єри – дивіться у сюжеті журналістки ТСН Олени Лоскун.    

Дата публікації
Кількість переглядів
5

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