Змінити життя після 45-ти: як отримати 33 тисячі на нову професію

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Понад 70 тисяч українців уже скористалися урядовою програмою освітніх ваучерів, щоб безкоштовно опанувати нову професію або підвищити кваліфікацію. Держава надає грант до 33280 гривень на навчання за дефіцитними робітничими спеціальностями – від електриків та пекарів до фахівців соціальної сфери. Кореспондент ТСН Дмитро Фурдак побував у Немішаєвському фаховому коледжі, де поспілкувався зі "старшими студентами", які не побоялися кардинально змінити своє життя під час війни, та дізнався, як оформити таку допомогу через службу зайнятості.