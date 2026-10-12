"Знайдіть нового лідера!" Трамп пішов на загострення із Зеленським: що стоїть за скандалом

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Між Вашингтоном та Києвом спалахнула нова відкрита хвиля напруги. Президент США Дональд Трамп різко розкритикував удари України по російських нафтопереробних заводах, закликав замінити керівництво держави та в односторонньому порядку оголосив про "енергетичне перемир’я". Утім, одразу після його заяви армія РФ атакувала електростанцію в Харкові, а Кремль фактично відкинув ідею тривалої тиші. Чому Білий дім тисне на Київ через російські НПЗ, як на скандальні заяви Трампа відреагували в Євросоюзі та які рекордні санкції узгодив Брюссель – дивіться у сюжеті кореспондентски "Радіо Свобода" Зоряни Степаненко для ТСН.