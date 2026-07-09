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ТСН у соціальних мережах

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Знайшли тіло 10-річної Софії. Пляжний штурм в Одесі: люди лізуть у море під обстрілами та мінами

Знайшли тіло 10-річної Софії. Пляжний штурм в Одесі: люди лізуть у море під обстрілами та мінами

Знайшли тіло 10-річної Софії. Пляжний штурм в Одесі: люди лізуть у море під обстрілами та мінами

Дива не сталося. На Одещині знайшли тіло 10-річної Софії Потьомкіної, яку ще 19 червня на надувному колі віднесло у відкрите море з нелегального пляжу. Дитину шукали п'ять днів, але марно — зрештою відпочивальники виявили її тіло за три кілометри від місця зникнення. Тим часом на закритих курортах Грибівка, Санжійка, Затока та Кароліно-Бугаз — справжній штурм. Люди масово ігнорують смертельну небезпеку: зривають колючий дріт, знищують попереджувальні таблички та йдуть у воду разом із дітьми, попри повністю заміноване море. Трагедії тут трапляються постійно — днями у Грибівці від вибуху дрейфуючої морської міни загинув 31-річний киянин. Ба більше, відпочивальників не лякають навіть прямі атаки РФ. Під час зйомок сюжету окупанти вдарили по Затоці дронами. Навіть коли в небі працювала ППО, десятки людей наввідріз відмовилися виходити з води та ховатися в укриття, яких на більшості баз відпочинку просто немає.

Дата публікації
Кількість переглядів
94

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