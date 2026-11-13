Знесло три поверхи! Російські КАБи розтрощили будинки у Запоріжжі: серед 50 поранених — діти

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Російські війська завдали цинічного авіаудару по Запоріжжю посеред білого дня. Керовані авіабомби поцілили прямо в житловий квартал: один КАБ буквально зніс три поверхи багатоповерхівки, інший влучив у дах сусіднього будинку, зруйнувавши сходові прольоти.

Кількість постраждалих зросла до пів сотні, серед них — восьмеро дітей. Рятувальники ДСНС, волонтери та медики діставали людей із заблокованих квартир і надавали допомогу просто неба біля карет швидкої. Хтось у розпачі шукає ліки, без яких не вижити, а хтось дякує за врятованих чотирилапих. Усі деталі та перші свідчення з місця події дивіться в сюжеті кореспондентки ТСН Дар’ї Назарової.