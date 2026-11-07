Знеструмлення, транспортний колапс і руїни в Києві: наслідки атаки сьогодні

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Зміни руху, обмеження та затримки: після нічного ракетного удару по столиці виникли перебої в роботі комунального транспорту. На Північному мосту, куди влучило кілька російських ракет, окрім дорожнього полотна пошкоджено лінію електропередач та контактну мережу тролейбусів. Тож, за повідомленням КМДА, міський наземний транспорт курсує за зміненими схемами: автобусні маршрути перенаправили в об'їзд через Подільський мостовий перехід. Детальніше про наслідки обстрілу Києва 7 листопала в ефірі ТСН розповіла речниця КМВА Катерина Поп.