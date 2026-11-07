ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
13

Знеструмлення, транспортний колапс і руїни в Києві: наслідки атаки сьогодні

Знеструмлення, транспортний колапс і руїни в Києві: наслідки атаки сьогодні

Знеструмлення, транспортний колапс і руїни в Києві: наслідки атаки сьогодні

Зміни руху, обмеження та затримки: після нічного ракетного удару по столиці виникли перебої в роботі комунального транспорту. На Північному мосту, куди влучило кілька російських ракет, окрім дорожнього полотна пошкоджено лінію електропередач та контактну мережу тролейбусів. Тож, за повідомленням КМДА, міський наземний транспорт курсує за зміненими схемами: автобусні маршрути перенаправили в об'їзд через Подільський мостовий перехід. Детальніше про наслідки обстрілу Києва 7 листопала в ефірі ТСН розповіла речниця КМВА Катерина Поп.

Дата публікації
Кількість переглядів
13

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie