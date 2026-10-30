Знищити інтернет в Україні? Росія б'є по дата-центрах: чи буде зв’язок під час блекаутів

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Росія змінила тактику і, крім енергетики, прицільно атакує цифрову інфраструктуру України: знищено та пошкоджено щонайменше 10 великих дата-центрів і вузлів провайдерів. Чи може ворог повністю позбавити українців Інтернету та мобільного зв’язку під час масованих блекаутів? Експерти з телекомунікацій та Мінцифри пояснили, чому українську мережу неможливо паралізувати, як технологія XPON рятує домашній Інтернет без електрики та як підготувати резервні канали зв'язку вже зараз. Подробиці дивіться у сюжеті журналістки ТСН Аліни Лісової.