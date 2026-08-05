Жодного захисту від балістики! Ось що ворог наробив у Києві і області

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Росіяни завдали масованого удару балістикою по Києву та області, атакувавши виключно цивільну інфраструктуру: знищено сортувальний центр «Нової пошти», комплекси «Епіцентру», склади «Розетки» та «Novus». На залізничній станції «Квітнева» загинули пасажири, які чекали на потяг. Загалом у регіоні — 17 загиблих та понад 40 поранених. Жодної з майже трьох десятків балістичних ракет не вдалося збити через брак засобів перехоплення. Усі подробиці трагічної ночі — у сюжеті кореспондентки ТСН Марії Васильєвої.