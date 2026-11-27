Золото, ліфти для їжі та бункери за $25000: хто насправді володіє елітною нерухомістю Києва

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Приватні кінотеатри, SPA-зони з хамамами, банкетні зали, кухонні ліфти та потужні генератори – у Києві та Конча-Заспі виставили на оренду найдорожчу житлову нерухомість в Україні. Ціни сягають рекордних 25 тисяч доларів на місяць! Проте за захмарною розкішшю ховається темне минуле: серед власників цих хоромів – покійний соратник Януковича Ян Табачник, експрокурор Київщини Вадим Чуйков із мільйонними статками, бізнес-партнер Віктора Медведчука Валерій Міщенко та ексчиновники, яких розслідувало НАБУ. Чому держслужбовці оминають ці будинки десятою дорогою, на яку автономність розраховують заможні орендарі під час відключень світла та які таємниці приховують VIP-будинки Печерська – дивіться у сюжеті журналіста ТСН Дмитра Святненка.