Жорсткі реалії Херсона! Світла все менше! Людей просять виїхати зараз!

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У Херсоні росіяни від самого ранку полюють дронами на цивільних: крім обласного центру, під ударами опинилося селище Молодіжне, що входить до складу громади. Там поранено 7 людей, серед них — медсестра, яка йшла на роботу. Напередодні ж окупанти, крім безпілотників, масовано гатили по Херсону та приміській Антонівці ще й з артилерії: постраждали 20 жителів. Більшість із них — пасажири маршрутки, яку атакував ворожий дрон: двоє людей із цього автобуса загинули на місці. Яка ситуація в Херсоні просто зараз — запитаємо в начальника Херсонської міської військової адміністрації Ярослава Шанька.