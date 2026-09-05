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ТСН у соціальних мережах

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Кількість переглядів
20

Жорсткі реалії Херсона! Світла все менше! Людей просять виїхати зараз!

Жорсткі реалії Херсона! Світла все менше! Людей просять виїхати зараз!

Жорсткі реалії Херсона! Світла все менше! Людей просять виїхати зараз!

У Херсоні росіяни від самого ранку полюють дронами на цивільних: крім обласного центру, під ударами опинилося селище Молодіжне, що входить до складу громади. Там поранено 7 людей, серед них — медсестра, яка йшла на роботу. Напередодні ж окупанти, крім безпілотників, масовано гатили по Херсону та приміській Антонівці ще й з артилерії: постраждали 20 жителів. Більшість із них — пасажири маршрутки, яку атакував ворожий дрон: двоє людей із цього автобуса загинули на місці. Яка ситуація в Херсоні просто зараз — запитаємо в начальника Херсонської міської військової адміністрації Ярослава Шанька.

Дата публікації
Кількість переглядів
20

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