Жорстока правда про блокаду Олешок: люди їдять траву, а ворог ховається за ними!

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Понад чотири роки в окупації та на межі виживання: Олешки опинилися в суцільній блокаді без світла, води та базових продуктів. Ворог б'є дронами по колонах із гуманітарною допомогою, змушуючи людей іти пішки 23 кілометри під прицільним вогнем і буквально харчуватися травою. Водночас оголошений режим тиші та перша спроба евакуації приховують колосальну військову загрозу. Військовослужбовець зведеного загону «Бузький Гард» Ілля Зелінський розкриває, чому окупантам вигідна ця «гуманітарна місія», яку пастку вони готують для Херсона та правобережжя і як не дати ворогу перетворити місто на плацдарм для нового наступу. Ексклюзивні подробиці дивіться в сюжеті ТСН.