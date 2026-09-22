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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
39

Жорстоке побиття чоловіка битами у Кривому Розі зняли на відео

Жорстоке побиття чоловіка битами у Кривому Розі зняли на відео

Жорстоке побиття чоловіка битами у Кривому Розі зняли на відео

У Кривому Розі п’ятеро невідомих, серед яких двоє були у військовій формі, напали на чоловіка на вулиці Святителя Василя Великого. Побиття сталося на очах у шокованої дружини та 11-місячного сина. Інцидент розпочався після зупинки білого Volkswagen. Нападники заявили, що чоловіку варто подякувати за те, що його не «пакують», після чого вибігли з буса з битами та застосували перцевий балончик. Документи у чоловіка перед нападом не перевіряли. Коли на крики почали виходити мешканці сусідніх будинків, нападники втекли.

Дата публікації
Кількість переглядів
39

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