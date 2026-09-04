Жовтий та червоний рівні повітряної тривоги: як тепер працюватимуть бізнес і транспорт у Києві

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Київ уже понад тиждень живе в умовах безперервних атак реактивними "Шахедами" та ракетами, що паралізує життя мешканців та бізнес. Аби місто могло функціонувати навіть під час затяжних тривог, Кабмін затвердив революційні зміни: повітряні загрози розділять на рівні, метро на Лівий берег не зупинятимуть під час "жовтого" рівня, а комендантська година стане коротшою. Крім того, у "Дії" з'явиться онлайн-мапа руху дронів. Дивіться у сюжеті журналіста ТСН Олександра Романюка: як підлаштовують життя столиці до нової тактики терору та що чекає на пасажирів залізниці, які змушені годинами чекати в полях.