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ТСН у соціальних мережах

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Відео
Кількість переглядів
22

Зруйнований через атаку РФ логістичний центр Roshen зняли на відео

Зруйнований через атаку РФ логістичний центр Roshen зняли на відео

Зруйнований через атаку РФ логістичний центр Roshen зняли на відео

Унаслідок удару сімома «Шахедами» 27 серпня під Києвом було повністю знищено логістичний центр компанії Roshen. За словами нардепа Петра Порошенка, який оприлюднив відео з місця події, ворог цілеспрямовано атакував склади підприємства, що забезпечувало постачання продукції по всій країні та давало роботу тисячам людей. Завдяки дотриманню правил безпеки ніхто з працівників та рятувальників не постраждав.

Дата публікації
Кількість переглядів
22

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