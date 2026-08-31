Зруйнований через атаку РФ логістичний центр Roshen зняли на відео

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Унаслідок удару сімома «Шахедами» 27 серпня під Києвом було повністю знищено логістичний центр компанії Roshen. За словами нардепа Петра Порошенка, який оприлюднив відео з місця події, ворог цілеспрямовано атакував склади підприємства, що забезпечувало постачання продукції по всій країні та давало роботу тисячам людей. Завдяки дотриманню правил безпеки ніхто з працівників та рятувальників не постраждав.