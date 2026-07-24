ЗСУ вгатили по нових складах Wildberries і заводу «Авітек» у Росії

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У ніч проти 24 липня Росія зазнала масованої атаки безпілотників та ракетного удару. У Тверській області та під Санкт-Петербургом спалахнули масштабні пожежі на складах компанії Wildberries. Росіяни зі сльозами на очах записують на відео свої реакції на ці атаки. Російська влада офіційно наслідки не коментувала, а губернатор Ленінградської області заявив про нібито збиття 33 дронів. Тим часом у Кірові удару зазнав оборонний завод «Авітек», який виготовляє комплектувальні для ракет та авіації. Ураження підприємства ракетою «Фламінго» фактично підтвердив головний конструктор української компанії Fire Point Денис Штілерман.