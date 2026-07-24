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ТСН у соціальних мережах

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Відео
Кількість переглядів
57

ЗСУ вгатили по нових складах Wildberries і заводу «Авітек» у Росії

ЗСУ вгатили по нових складах Wildberries і заводу «Авітек» у Росії

ЗСУ вгатили по нових складах Wildberries і заводу «Авітек» у Росії

У ніч проти 24 липня Росія зазнала масованої атаки безпілотників та ракетного удару. У Тверській області та під Санкт-Петербургом спалахнули масштабні пожежі на складах компанії Wildberries. Росіяни зі сльозами на очах записують на відео свої реакції на ці атаки. Російська влада офіційно наслідки не коментувала, а губернатор Ленінградської області заявив про нібито збиття 33 дронів. Тим часом у Кірові удару зазнав оборонний завод «Авітек», який виготовляє комплектувальні для ракет та авіації. Ураження підприємства ракетою «Фламінго» фактично підтвердив головний конструктор української компанії Fire Point Денис Штілерман.

Дата публікації
Кількість переглядів
57

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