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ТСН у соціальних мережах

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Відео
Кількість переглядів
44

ЗСУ йдуть вперед! Ексклюзив ТСН з Олександрівсько-Новопавлівського напрямку

ЗСУ йдуть вперед! Ексклюзив ТСН з Олександрівсько-Новопавлівського напрямку

ЗСУ йдуть вперед! Ексклюзив ТСН з Олександрівсько-Новопавлівського напрямку

Запекле протистояння на Олександрівсько-Новопавлівському напрямку! Українські захисники зі 141-ї окремої механізованої бригади крок за кроком витісняють російських окупантів, використовуючи перевагу в небі та на землі. Про «війну дронів», надважкі 50 кілометрів фронту та незламність наших воїнів дивіться у репортажі кореспондента ТСН Олександра Моторного.

Дата публікації
Кількість переглядів
44

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