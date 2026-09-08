ЗСУ змінять правила гри! Секретна система автоматично знаходить цілі

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У війську впроваджують нову українську систему управління підрозділами безпілотників «Грифон- Захід». Її розробили в оперативному командуванні «Захід» для чіткої координації роботи екіпажів БПЛА з пунктом управління. Тепер передають миттєво не лише точні координати, а й фотографії ворожої цілі. А система автоматично визначає екіпаж, який найкраще і найшвидше зможе по ній відпрацювати. Докладніше про програму, і як навчають пілотів та штурманів у школі безпілотних систем - кореспондентка ТСН Анна Махно розповість.