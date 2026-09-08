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ТСН у соціальних мережах

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Відео
Кількість переглядів
16

ЗСУ змінять правила гри! Секретна система автоматично знаходить цілі

ЗСУ змінять правила гри! Секретна система автоматично знаходить цілі

ЗСУ змінять правила гри! Секретна система автоматично знаходить цілі

У війську впроваджують нову українську систему управління підрозділами безпілотників «Грифон- Захід». Її розробили в оперативному командуванні «Захід» для чіткої координації роботи екіпажів БПЛА з пунктом управління. Тепер передають миттєво не лише точні координати, а й фотографії ворожої цілі. А система автоматично визначає екіпаж, який найкраще і найшвидше зможе по ній відпрацювати. Докладніше про програму, і як навчають пілотів та штурманів у школі безпілотних систем - кореспондентка ТСН Анна Махно розповість.

Дата публікації
Кількість переглядів
16

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