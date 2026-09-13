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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
12

Журналістів сюди не пускали! Ексклюзив! Найстрашніший для росіян дрон з ШІ!

Журналістів сюди не пускали! Ексклюзив! Найстрашніший для росіян дрон з ШІ!

Журналістів сюди не пускали! Ексклюзив! Найстрашніший для росіян дрон з ШІ!

Ще один елемент реформи війська — зокрема фішка 3-го армійського корпусу під командуванням Андрія Білецького — це технологізація війни та ідея замінити третину особового складу роботами. Як це працює на полі бою — у спеціальному репортажі нашого Андрія Цаплієнка. Він, імовірно, перший з українських журналістів, хто побачив у реальних бойових умовах зброю зі штучним інтелектом: дрон Hornet, створений спеціально для України компанією колишнього гендиректора Google Еріка Шмідта.      

Дата публікації
Кількість переглядів
12

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