Звернення українських журналістів до колег цивілізованого та демократичного світу

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Ми, українські журналісти та журналістки, звертаємося до вас, наших колег - журналістів цивілізованого та демократичного світу. Ми звертаємося до вас з країни, де ранки починаються з перевірки — чи всі наші рідні і друзі живі. І наше звернення — це відчайдушна спроба попередити та застерегти. Вам може здатися, що війна в Україні зупинилася або от-от зупиниться. Але втома від української війни — це спроба не бачити реальність. Адже війна в Україні триває. Тривають геноцид та екоцид, щоденні російські обстріли, руйнування та полювання на мирних громадян. Можливо, вашим глядачам або читачам вже “нецікаво” як нас вбивають у прямому ефірі, і можливо, наші смерті для вас перестали бути достатньо драматичними. Деякі журналісти пишуть, що бити по російських нафтопереробних заводах - це божевілля і ганьба! А вбивати людей балістикою не ганьба? А руйнувати мости, школи, лікарні - це не божевілля? Нам неприйнятно бачити заголовки, що на 13 році агресії росії проти нашої країни і нашого народу, “Україна не хоче миру”. Це як витончений аб’юз — звинувачувати жертву агресії в тому, що ми відмовляємось бути жертвами і чинимо спротив. Ми маємо всі розуміти — Росія як країна-агресор щодня тренується вбивати і нищити. Світові лідери остерігаються публічно визнати, що велика війна неминуча, і вона як ніколи близько. Але давайте вже відкрито говорити, що це цивілізаційний конфлікт, який стосується Сполучених Штатів так само, як і Європи. Ми переконані — сприймати Україну, як місце де відбувається війна, яка не стосується решти світу — небезпечно. Ми дуже хочемо миру, але не хочемо його імітації. Аби ця, або інші агресії — більше ніколи не повторювались, агресор має бути покараний. Давайте визнаємо — Путін це сучасний Гітлер. І ми не маємо повторювати помилок історії - намагатися вмиротворити агресора є небезпечним для всього світу. Ми закликаємо вас не мовчати - саме від журналістів залежить, наскільки хоробрими будуть політики. Ми закликаємо вас називати речі своїми іменами. Силовий тиск на Україну — це вбивство тисяч людей. І саме від журналістів залежить — не дозволити політикам зняти санкції. Саме від журналістів залежить — не дати агресору наростити силу і продовжувати вбивати людей та нищити країни і світ. Журналісти! Зробіть усе можливе, щоб ваша країна не стала на бік зла. Ніхто не має права змінювати світовий порядок силою і окупацією. Ми віримо у силу слова, у справедливість і вашу принциповість. Хай здоровий глузд врятує нашу спільну планету! Редакція TSN.ua доєднується до цього звернення.