Звідки Путін на середньовічних фресках? Таємниця портретів диявола та демонів крізь століття

Реклама

Середньовічні чорти, фрески Страшного суду, пекельні істоти та навіть казкові потвори. Чому на шедеврах світового мистецтва, створених сотні років тому, дедалі частіше впізнають обличчя Володимира Путіна?

У новому розслідуванні журналіст ТСН Дмитро Святненок зібрав найвражаючіші портретні збіги: від скандальної фігурки ельфа Доббі, яка налякала росіян у Саратові, до італійських фресок XIV століття, де зображено повелителів пекла. Історики, мистецтвознавці та фізіогномісти пояснюють, чому в різні епохи художники наділяли образи слабкості, тиранії та гріха саме такими рисами і що насправді криється за середньовічною "іконографією зла".