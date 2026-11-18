Звірячі удари по центру Одеси! Люди від вибуху падали на землю!

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Четверо загиблих та щонайменше 13 поранених: росіяни вдень вдарили по історичному центру Одеси реактивними дронами.Окупанти били просто туди, де було багато людей, які йшли вулицями чи їхали в автівках. Упродовж 2 годин ворог завдав одразу 3 ударів: поранені лежали просто неба, а частина людей виявилася заблокованою в понівечених авто та квартирах. Більше про наслідки терористичної атаки розповість кореспондент ТСН Сергій Осадчук.