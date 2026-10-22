Звірячий удар по Києву сьогодні: десятки ракет! І це на тлі заяв США про "Путіна-гуманіста"!

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Ракетний терор: орієнтовно 30 балістичних ракет, за даними моніторингових каналів, запустила Росія по Києву цієї ночі. Половина з них атакувала столицю всього впродовж десяти хвилин. Попередньо, 15 людей постраждали, зокрема двоє 15-річних підлітків. Вісьмох поранених госпіталізували. На Лівому березі столиці ракета впала в приватному секторі просто перед будинками. На місці удару утворилася велетенська вирва, є пряме влучання в житловий дім. Також пошкоджено АЗС, станцію техобслуговування та об'єкти транспортної інфраструктури. Через атаку обмежено рух Південним мостом у напрямку з Правого на Лівий берег. За інформацією міського голови Віталія Кличка, пошкоджено інфраструктуру метрополітену на Південному мосту. Тож на зеленій гілці підземки потяги міст не перетинатимуть, а тимчасово курсуватимуть лише під землею. У Печерському районі столиці пошкоджено будівлю станції екстреної медичної допомоги та шість спецавтомобілів.

Обстріл відбувся на тлі заяв Трампа про "близькість миру", а також після того, як Віткофф назвав Путіна "гуманістом". Детальніше про це в ефірі ТСН розповість політолог, офіцер ЗСУ Андрій Ткачук.