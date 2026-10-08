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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Відео
Кількість переглядів
37

Життя під завалами! У Прилуках триває рятувальна операція після кривавого удару

Життя під завалами! У Прилуках триває рятувальна операція після кривавого удару

Життя під завалами! У Прилуках триває рятувальна операція після кривавого удару

До 22-х зросла кількість убитих росіянами у Прилуках на Чернігівщині! Серед них - 5-ро дітей. Відсьогодні у Прилуках оголошена триденна жалоба. На руїнах розбитої багатоповерхівки досі триває пошуково-рятувальна операція. Адже під завалами ще можуть бути люди. Воєнні злочинці завдали по місту масованого удару на світанку середи попередньо, шістьма крилатими ракетами Ха-101. Одна - зруйнувала відразу два під'їзди багатоповерхового будинку. Пів сотні мешканців зазнали поранень. Серед них - 7-ро дітей.

Дата публікації
Кількість переглядів
37

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