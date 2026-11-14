Життя з діабетом під час війни: масштабний форум у Львові об’єднав лікарів і пацієнтів

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Майже 2 мільйони українців мають підтверджений діагноз «цукровий діабет», серед них — близько 17 тисяч дітей: такі офіційні дані оприлюднили в Міністерстві охорони здоров’я. Нині, у Всесвітній день боротьби з діабетом, у Львові триває масштабний форум, який об’єднав пацієнтів, лікарів та експертів із різних регіонів країни. Більше подробиць розкаже кореспондентка ТСН Марічка Кужик — вона з нами наживо.