Генштаб ЗСУ про фронт: окупанти штурмували і спробували прорвати оборону на трьох напрямках

На фронті протягом 21 березня відбулося 74 бойових зіткнення. Російські війська штурмували на Куп’янському напрямку, намагалися прорвати оборону на Лиманському та Новопавлівському. ЗСУ відбили ворожі атаки на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Атака по Україні

За минулу добу російські війська влаштували по позиціях ЗСУ та населених пунктах 36 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснили 150 обстрілів з РСЗВ. Внаслідок атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.

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Вкотре окупанти масовано атакували Україну. Комбінована атака ракетами різних типів та дронами Shahed розпочалася увечері 21 березня із застосування ударних безпілотників. У ніч проти 22 березня росіяни запустили крилаті ракети. Інформація щодо наслідків атаки та завданих руйнувань уточнюється.

Протягом минулої доби російські загарбники завдали авіаударів по населених пунктах Ворожба, Гриценкове Сумської області; Синьківка Харківської області; Надія, Білогорівка Луганської області; Терни, Новосадове, Григорівка, Калинівка, Нью-Йорк, Новобахмутівка, Орлівка, Красногорівка, Курахове, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області.

З артилерії ворог гатив по близько 120 населених пунктах Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

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Ситуація на фронті

Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж держкордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку за підтримки авіації війська РФ провели два безуспішних штурми позицій Сил оборони у районі Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 11 атак противника у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне, Веселе, Роздолівка Донецької області, де за підтримки авіації окупанти намагалися прорвати оборону українських військ.

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На Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили 15 ворожих атак у районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили п’ять атак противника в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку українські війська продовжують стримувати ворога в районах Красногорівка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де загарбники за підтримки авіації 25 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ.

На Оріхівському напрямку ворог вісім разів за підтримки авіації атакував позиції ЗСУ в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку російські військо наступальних (штурмових) дій не вели.

Атаки ЗСУ по ворогу

Водночас українські бійці продовжують активними діями завдавати російській армії втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту. Так, протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по семи районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також по двох ЗРК противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по одному артилерійському засобу та двох засобах ППО противника.

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