Прокуратура встановила особи російських військових, які чинили звірства у Бучі

Прокуратура встановила особи російських військових, які чинили звірства у Бучі

Після окупації у місті знайдено та оглянуто 298 тіл з прямим ознаками вогнепальних та осколкових поранень.

Працівники Бучанської окружної прокуратури встановили особи російських військовослужбовців, які чинили звірства у Бучі.

Про це під час телевізійного марафону повідомив керівник Бучанської окружної прокуратури Руслан Кравченко.

"Вже є напрацювання, ми знаходимся по деяких воєнних на фінішній прямій", - сказав він.

"Прокурором та всіма слідчими органами продовжується робота по всіх напрямках загального документування військової агресії Російської Федерації та вбивств військовослужбовцями РФ мирних жителів на території Бучі. Після окупації знайдено та оглянуто 298 тіл з прямими ознаками вогнепальних та осколкових поранень", - зазначив Кравченко.

За його словами, тіла оглядаються на місці виявлення, збираються речові докази. Потім у судмедустанові проводиться повторний огляд, розтин тіла, детально відбувається огляд за участю слідчих прокурорів та експертів.

"Також відбуваються допити усіх свідків та потерпілих, які були свідками збройної агресії РФ", - додав окружний прокурор.

Водночас слідчі та оперативники за дорученням прокуратури встановлюють усіх російських військових, які були присутні у Бучі і вбивали мирних жителів.

"Встановлюється їхне прізвище, ім`я, по батькові, особисті номера, контакти. Після чого відбувається процедура ідентифікації та уфізичнювання конкретної особи. Тобто встановлюються фото та більш детальна інформація на кожного військовослужбовця", - повідомив Кравченко, додавши, що згодом ці матеріали надаються потерпілим та свідкам агресії для впізнання.

Також, за його словами, призначили комплексну судову експертизу зброї, слідам її використання, експертизу вибухових пристроїв, військову і товарознавчу експертизу.

Крім того, прокурори разом з експертами за допомогою дронів та іншої спецтехніки обстежили усю територію Бучі.

"Експертиза відповість на питання, скільки військова агресія Російської Федерації завдала збитків Бучі, та доведе, що усі збитки та руйнування спричинені саме зброєю військ РФ", - запевнив Кравченко.

У Бучі прокурори спільно зі співробітниками поліції Київщини виявили катівню у підвалі одного з дитячих санаторіїв. Там знайшли тіла п’ятьох чоловіків зі зв’язаними руками.

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