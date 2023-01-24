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Вилетів з дороги і зніс 20 метрів паркану: у Києві сталася ДТП з автобусом (відео)

Автор
Олександр МарущакОлександр Марущак
Дата публікації
Перегляди
2086
Час на прочитання
1 хв
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Вилетів з дороги і зніс 20 метрів паркану: у Києві сталася ДТП з автобусом (відео)

Скриншот із відео

На місці події працюють всі служби.

В Києві сталася ДТП за участі комунального автотранспорту. Подія сталася на проспекті Правди, на столичному Виноградарі.

На відео видно до 20 метрів пошкодженої огорожі та пробите вітрове скло автобуса №24тр. Також на передній частині автобусу помітна сильна вм’ятина.

В поліції Києва ТСН.ua повідомили, що їм не надходила інформація про ДТП на Виноградарі. Можливо, обійшлося без постраждалих. В комунальному підприємстві "Київпастранс" розповіли більше.

"Уникаючи зіткнення з легковиком, який "підрізав" автобус, водій маневрував і зіштовхнувся з огорожею. Без потерпілих. Всі необхідні служби викликані на місце", - повідомили сайту ТСН.ua в КП "Київпастранс".

Нагадаємо, в Києві сталася незвична ДТП в самому центрі міста. Вантажівка, водій якої не впорався з керуванням, покотилася вниз по вулиці Лютеранській. Дорогою вантажівка таранила інші автомобілі які там були припарковані. 

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Дата публікації
Перегляди
2086
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