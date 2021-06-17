Вірус томатів і організми з пустелі Невада: у київському метро вчені знайшли нові бактерії

Вчені хотіли з'ясувати, чи є різниця між мікроорганізмами, які живуть в мегаполісі і дикій природі.

У київському метро вчені виявили нові віруси і бактерії. Найпоширенішими мікроорганізмами в підземці виявилися бактеріофаги — віруси, що вражають бактеріальні клітини. При цьому фахівці говорять, що критично на людину вони не впливають. Звичайно, за умови дотримання правил гігієни.

Про це ТСН розповіли співробітники Інституту молекулярної біології і генетики.

Так, за словами вчених, які займалися збором та аналізом даних в київському метро, їх метою було з'ясувати, чи є різниця між мікроорганізмами, які живуть в мегаполісі та в дикій природі.

“Що люди приносять з собою в метро? Що вони забирають? Ми хотіли це подивитися. Якщо ти не розумієш, що в тебе в нормі на поверхні, ти і не можеш сказати, що змінилося. Це не було дослідження, яке націлене на те, щоб знайти щось страшне чи дивне. Це було дослідження, щоб подивитися, що є нормальна картина і взагалі чи відрізняється ця картина мікроорганізмів на поверхнях від того, що ми, наприклад, знаходимо в дикій природі”, — акцентувала молодша наукова співробітниця Інституту молекулярної біології і генетики Аліна Фролова.

Крім інших, вчені виявили в підземці вірус томатів, а також мікроорганізм, який раніше знайшли в пустелі Невада — він живе на кам'яних поверхнях.

“Ми знайшли 31 вид мікроорганізмів, який був знайдений в 97% зразків. Тобто всюди. І це цікаво. Він відрізняється дійсно від мікробіому людського та мікробіому природних водойм. Тобто це дійсно мікробіом урбаністичного середовища”, — додала Аліна Фролова.

Вона також підкреслила, що у вчених є сервіс, який дозволяє аналізувати і зіставляти частини ДНК. Це згодом може допомогти в розвитку метагеноміки і мікробіології.

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Нагадаємо, що вчені з Університету Нового Південного Уельсу, що в Австралії, виявили раніше невідому популяцію синіх китів завдяки даним Організації договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

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