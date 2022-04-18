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Як виїхати з Києва 19 квітня: розклад потягів у межах України та за кордон

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Як виїхати з Києва 19 квітня: розклад потягів у межах України та за кордон

Наразі уже курсують платні потяги, якими можна виїхати зі столиці.

Київ і досі перебуває під загрозою ракетних ударів з боку російських окупантів. А тому жителям столиці, щоб перебувати у безпеці, все ж краще поїхати в інші регіони України або ж за кордон. 

"Укрзалізниця" опублікувала перелік безкоштовних евакуаційних потягів на 19 квітня. Проте там може бути мало місць та першочергове право на виїзд мають жінки та діти. Також уже є платні потяги, на які доведеться придбати квитки. 

Безкоштовні евакуаційні потяги з Києва 19 квітня: 

  • 05:38 138/137 Харків-Пас Хмельницький
  • 17:09 13/14 Київ-Пас-Солотвино
  • 19:06 44/43 Київ-Пас-Івано-Франківськ
  • 22:38 46/45 Лозова-Ужгород.

Платні потяги з Києва 19 квітня:

  • 03:18 2/1 Харків-Пас - Івано-Франківськ
  • 12:17 885 Київ-Пас-Рівне
  • 14:07 749/750 Київ-Пас Івано-Франківськ
  • 14:25 769/770 Київ-Пас Кам’янець- Подільський
  • 15:02 55/56 Київ-Пас Рахів
  • 15:17 867 Київ-Пас Гречани
  • 17:42 790/789 Київ-Пас - Кропивницький
  • 17:42 792/791 Київ-Пас - Кременчук
  • 18:30 81/82 Київ-Пас - Ужгород 1
  • 9:48 95/96 Київ-Пас-Рахів
  • 20:05 29/30 Київ-Пас-Ужгород
  • 20:12 49/50 Київ-Пас-Фастів
  • 20:21 57/59 Київ-Пас - Ворохта
  • 20:21 60/58 Київ-Пас-Чоп
  • 21:07 38/37 Київ-Пас-Запоріжжя-1
  • 21:15 105/106 Київ-Пас-Одеса-Головна
  • 21:22 97/98 Київ-Пас - Ковель
  • 21:28 76/75 Київ-Пас - Кривий Ріг
  • 22:22 7/8 Київ-Пас-Чернівці
  • 23:05 180/179 Київ-Пас-Дніпро
  • 23:59 139/140 Київ-Пас Кам’янець- Подільський.

Потяги, які 19 квітня курсують з Києва за кордон :

  • 08:30 715/716 Київ-Пас - Пшемисль
  • 14:07 749/750 Київ-Пас - Відень
  • 19:13 67/68 Київ-Пас - Варшава.
Також виїхати зі столиці можна на приватному транспорті або ж уточнити наявність автобусних рейсів на автостанціях чи у приватних перевізників.

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