Як виїхати з Києва 19 квітня: розклад потягів у межах України та за кордон

Наразі уже курсують платні потяги, якими можна виїхати зі столиці.
Київ і досі перебуває під загрозою ракетних ударів з боку російських окупантів. А тому жителям столиці, щоб перебувати у безпеці, все ж краще поїхати в інші регіони України або ж за кордон.
"Укрзалізниця" опублікувала перелік безкоштовних евакуаційних потягів на 19 квітня. Проте там може бути мало місць та першочергове право на виїзд мають жінки та діти. Також уже є платні потяги, на які доведеться придбати квитки.
Безкоштовні евакуаційні потяги з Києва 19 квітня:
- 05:38 138/137 Харків-Пас Хмельницький
- 17:09 13/14 Київ-Пас-Солотвино
- 19:06 44/43 Київ-Пас-Івано-Франківськ
- 22:38 46/45 Лозова-Ужгород.
Платні потяги з Києва 19 квітня:
- 03:18 2/1 Харків-Пас - Івано-Франківськ
- 12:17 885 Київ-Пас-Рівне
- 14:07 749/750 Київ-Пас Івано-Франківськ
- 14:25 769/770 Київ-Пас Кам’янець- Подільський
- 15:02 55/56 Київ-Пас Рахів
- 15:17 867 Київ-Пас Гречани
- 17:42 790/789 Київ-Пас - Кропивницький
- 17:42 792/791 Київ-Пас - Кременчук
- 18:30 81/82 Київ-Пас - Ужгород 1
- 9:48 95/96 Київ-Пас-Рахів
- 20:05 29/30 Київ-Пас-Ужгород
- 20:12 49/50 Київ-Пас-Фастів
- 20:21 57/59 Київ-Пас - Ворохта
- 20:21 60/58 Київ-Пас-Чоп
- 21:07 38/37 Київ-Пас-Запоріжжя-1
- 21:15 105/106 Київ-Пас-Одеса-Головна
- 21:22 97/98 Київ-Пас - Ковель
- 21:28 76/75 Київ-Пас - Кривий Ріг
- 22:22 7/8 Київ-Пас-Чернівці
- 23:05 180/179 Київ-Пас-Дніпро
- 23:59 139/140 Київ-Пас Кам’янець- Подільський.
Потяги, які 19 квітня курсують з Києва за кордон :
- 08:30 715/716 Київ-Пас - Пшемисль
- 14:07 749/750 Київ-Пас - Відень
- 19:13 67/68 Київ-Пас - Варшава.
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