Як виїхати з Києва 19 квітня: розклад потягів у межах України та за кордон

Як виїхати з Києва 19 квітня: розклад потягів у межах України та за кордон

Наразі уже курсують платні потяги, якими можна виїхати зі столиці.

Київ і досі перебуває під загрозою ракетних ударів з боку російських окупантів. А тому жителям столиці, щоб перебувати у безпеці, все ж краще поїхати в інші регіони України або ж за кордон.

"Укрзалізниця" опублікувала перелік безкоштовних евакуаційних потягів на 19 квітня. Проте там може бути мало місць та першочергове право на виїзд мають жінки та діти. Також уже є платні потяги, на які доведеться придбати квитки.

Безкоштовні евакуаційні потяги з Києва 19 квітня:

05:38 138/137 Харків-Пас Хмельницький

17:09 13/14 Київ-Пас-Солотвино

19:06 44/43 Київ-Пас-Івано-Франківськ

22:38 46/45 Лозова-Ужгород.

Платні потяги з Києва 19 квітня:

03:18 2/1 Харків-Пас - Івано-Франківськ

12:17 885 Київ-Пас-Рівне

14:07 749/750 Київ-Пас Івано-Франківськ

14:25 769/770 Київ-Пас Кам’янець- Подільський

15:02 55/56 Київ-Пас Рахів

15:17 867 Київ-Пас Гречани

17:42 790/789 Київ-Пас - Кропивницький

17:42 792/791 Київ-Пас - Кременчук

18:30 81/82 Київ-Пас - Ужгород 1

9:48 95/96 Київ-Пас-Рахів

20:05 29/30 Київ-Пас-Ужгород

20:12 49/50 Київ-Пас-Фастів

20:21 57/59 Київ-Пас - Ворохта

20:21 60/58 Київ-Пас-Чоп

21:07 38/37 Київ-Пас-Запоріжжя-1

21:15 105/106 Київ-Пас-Одеса-Головна

21:22 97/98 Київ-Пас - Ковель

21:28 76/75 Київ-Пас - Кривий Ріг

22:22 7/8 Київ-Пас-Чернівці

23:05 180/179 Київ-Пас-Дніпро

23:59 139/140 Київ-Пас Кам’янець- Подільський.

Потяги, які 19 квітня курсують з Києва за кордон :

08:30 715/716 Київ-Пас - Пшемисль

14:07 749/750 Київ-Пас - Відень

19:13 67/68 Київ-Пас - Варшава.

Також виїхати зі столиці можна на приватному транспорті або ж уточнити наявність автобусних рейсів на автостанціях чи у приватних перевізників.

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